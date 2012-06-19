Логотип приватно для Olchytay

$50
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Завершен4 заявки131 просмотр

Логотип для сайта

13 лет назад
bogatir
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$50
1 день
Ольга сделала 6 вариантов логотипов все огонь) Если нужен логотип то палюбому к ней, рекомендую
Конструктивный, приятный в общении заказчик. Мои наилучшие рекомендации Андрею!

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Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад

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