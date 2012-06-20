Изменить фон логотипа

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Завершен7 заявок206 просмотров

Нужно изменить фон логотипа

на картинке now изоражено как сейчас он выглядит, на картинке need как должен выглядеть.

Сам логотип я так понимаю станет *.png т.к. в нем присутствует полупрозрачность.

13 лет назад
AlexZd
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Спасибо Тимур, хорошая работа
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Timaxaker
Тимур 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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