Разработка свадебного логотипа молодоженов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен20 заявок3655 просмотров
#1$50

Здравствуйте, уважаемые конкурсанты!

Нужен логотип для свадьбы.

Кратко:

=====

Невеста Полина, жених Игорь.

Дата 17.08.2012

Предпочтительно русское полное написание имен, а не только первые буквы. Однако если получится что-то симпатичное с первыми буквами – будет рассмотрено. Использовать латинские буквы не надо.

Остальные подробности — в приложении.

Желаю удачи!

13 лет назад
Sovetique
Зиновьев 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Алёна сразу привлекла внимание своими стильными, выдержанными работами. Серьезно отнеслась к ТЗ и смогла предложить оригинальные варианты. Умело поработала со шрифтами, чего не могли продемонстрировать большинство других участников. Быстро предоставила все необходимые исходные материалы. Выбрать победителя было легко.
Денис - отличный заказчик, приятный в общении. Предоставил четкое и подробное ТЗ. Спасибо за сотрудничество, очень интересный конкурс. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1

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