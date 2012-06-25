Создать логотип для чайного интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен16 заявок1994 просмотра
#1$50

сайт: godstea.ru

перевод: Чай богов

Элементы логотипа: нефрит, смеющийся будда, дзен-камушки (прикрепляю в архиве)

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина «Чай богов», целью которого является продажа элитного и средне-элитного китайского, японского и пр. эксклюзивного чая на рынке России и СНГ. Также мы рассматриваем сегмент премиум класса.

В идеале нужно покрасить будду в цвет нефрита и разместить его на фоне дзен камушек или как-нибудь ещё, чтобы было красиво и дорого смотрелось.

Но можно и не привязываться к смеющемуся будде и рассматривать альтернативные варианты.

Главное чтобы логотип был уместный для качественного сайта и хорошего чая.

Также в архиве прикрепляю фотографию главной страницы сайта, для понимания общей цветовой гаммы.

Логотип мы разместим сразу под надписью «Чай богов» в левом верхнем углу.

А под ним слоган. (его мы кстати ещё не придумали, если будет уместный слоган под логотип , добавим 10$ )

А под слоганом с логотипом будет ссылка на отзывы (её ещё пока нет на скриншоте).

13 лет назад
Danilmos
Даниэль 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Победитель конкурса

SPRENS
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1
Логотип сделан качественно, под стиль интернет-магазина. Фрилансер его откорректировал, по нашему запросу. Понравилось, что он увидел именно то, что нам нужно было. Спасибо!
С хорошим человеком приятно работать и общаться - рад буду дальнейшему сотрудничеству

Заявки фрилансеров

SPRENS
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
13 лет назад
#1

  • Похожие заказы

  • Логотип и фирменный стиль

    Разработать лого для жилищной управляющей компании. ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками. Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип компании

    $80

    Необходим логотип для компании "Макс-Сеть". Никаких строгих требований нет, исполнение свободное. Макс происходит от англ. слова max. Сферы деятельности: IT, торговля, строительство, клининг. Допускается создавать логотипы как на сторонние темы, так и на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменить фон логотипа

    Нужно изменить фон логотипа на картинке now изоражено как сейчас он выглядит, на картинке need как должен выглядеть. Сам логотип я так понимаю станет *.png т.к. в нем присутствует полупрозрачность.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта (эмблема + название). Название: KomaMoney Направление: кредитование WM, обмен WM и других валют, различные сервисы оплаты. Цвета: не темные, спокойные и дружелюбные)) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка логотипа портала KU66.RU

    $30

    Нужен логотип для Портала KU66.RU. Надпись как сейчас на сайте не нужна. Цвета: рассмотрим ваши варианты. Размер желательно квадратный (или прямоугольный), главное чтобы можно было его вставить в аватарку соц.сетей и т.п.. Логотип должен быть ...

    Логотипы и Знаки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад