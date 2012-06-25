Разработать лого для жилищной управляющей компании. ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками. Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и ...
Создать логотип для чайного интернет-магазина
сайт: godstea.ru
перевод: Чай богов
Элементы логотипа: нефрит, смеющийся будда, дзен-камушки (прикрепляю в архиве)
Необходимо разработать логотип для интернет-магазина «Чай богов», целью которого является продажа элитного и средне-элитного китайского, японского и пр. эксклюзивного чая на рынке России и СНГ. Также мы рассматриваем сегмент премиум класса.
В идеале нужно покрасить будду в цвет нефрита и разместить его на фоне дзен камушек или как-нибудь ещё, чтобы было красиво и дорого смотрелось.
Но можно и не привязываться к смеющемуся будде и рассматривать альтернативные варианты.
Главное чтобы логотип был уместный для качественного сайта и хорошего чая.
Также в архиве прикрепляю фотографию главной страницы сайта, для понимания общей цветовой гаммы.
Логотип мы разместим сразу под надписью «Чай богов» в левом верхнем углу.
А под ним слоган. (его мы кстати ещё не придумали, если будет уместный слоган под логотип , добавим 10$ )
А под слоганом с логотипом будет ссылка на отзывы (её ещё пока нет на скриншоте).
Победитель конкурса
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