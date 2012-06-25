Создать логотип для чайного интернет-магазина

# 1 — $ 50

сайт: godstea.ru

перевод: Чай богов

Элементы логотипа: нефрит, смеющийся будда, дзен-камушки (прикрепляю в архиве)

Необходимо разработать логотип для интернет-магазина «Чай богов», целью которого является продажа элитного и средне-элитного китайского, японского и пр. эксклюзивного чая на рынке России и СНГ. Также мы рассматриваем сегмент премиум класса.

В идеале нужно покрасить будду в цвет нефрита и разместить его на фоне дзен камушек или как-нибудь ещё, чтобы было красиво и дорого смотрелось.

Но можно и не привязываться к смеющемуся будде и рассматривать альтернативные варианты.

Главное чтобы логотип был уместный для качественного сайта и хорошего чая.

Также в архиве прикрепляю фотографию главной страницы сайта, для понимания общей цветовой гаммы.

Логотип мы разместим сразу под надписью «Чай богов» в левом верхнем углу.

А под ним слоган. (его мы кстати ещё не придумали, если будет уместный слоган под логотип , добавим 10$ )

А под слоганом с логотипом будет ссылка на отзывы (её ещё пока нет на скриншоте).