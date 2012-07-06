Очень довольны сотрудничеством с Дашей. Делали логотип для финансовой компании, четкого видения, что нам нужно- изначально не было. Поэтому пожелания постоянно менялись и, думаю, с нами было не просто. Доброжелательность и стремление сделать именно то что нужно заказчику, откликаться на любую идею - это сделало общение продуктивным и приятным. За короткое время Даша предложила нам 8+11+8 разнообразных вариантов!! Идеи не иссякают!!! В процессе работы, от желания иметь яркий, вызывающий лого, мы пришли к строгому и лаконичному - это и было то что надо. Будем обращаться ещё, т.к. впереди новые проекты. И всем советуем!!