Логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен35 заявок341 просмотр

Нужно создать визуально сильный логотип для финансовой компании-кредитного брокера. Срок 2-3 дня.

Далее возможна разработка фирменного стиля и сайта компании. Есть кое-какие задумки.

13 лет назад
TaNic
54 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$40
2 дня
Очень довольны сотрудничеством с Дашей. Делали логотип для финансовой компании, четкого видения, что нам нужно- изначально не было. Поэтому пожелания постоянно менялись и, думаю, с нами было не просто. Доброжелательность и стремление сделать именно то что нужно заказчику, откликаться на любую идею - это сделало общение продуктивным и приятным. За короткое время Даша предложила нам 8+11+8 разнообразных вариантов!! Идеи не иссякают!!! В процессе работы, от желания иметь яркий, вызывающий лого, мы пришли к строгому и лаконичному - это и было то что надо. Будем обращаться ещё, т.к. впереди новые проекты. И всем советуем!!
Очень довольна сотрудничеством!

Заявки фрилансеров

dasha_design
Дарья 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создать логотип для чайного интернет-магазина

    $50

    сайт: godstea.ru перевод: Чай богов Элементы логотипа: нефрит, смеющийся будда, дзен-камушки (прикрепляю в архиве) Необходимо разработать логотип для интернет-магазина «Чай богов», целью которого является продажа элитного ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип и фирменный стиль

    Разработать лого для жилищной управляющей компании. ТЗ пока нет, заказчик хотчет определиться со стоимостью и сроками. Сколько будет стоить разработать логотип отдельно и логотип + фирменный стиль (конверты там, бланки и ...

    Логотипы и Знаки53 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Логотип компании

    $80

    Необходим логотип для компании "Макс-Сеть". Никаких строгих требований нет, исполнение свободное. Макс происходит от англ. слова max. Сферы деятельности: IT, торговля, строительство, клининг. Допускается создавать логотипы как на сторонние темы, так и на ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Изменить фон логотипа

    Нужно изменить фон логотипа на картинке now изоражено как сейчас он выглядит, на картинке need как должен выглядеть. Сам логотип я так понимаю станет *.png т.к. в нем присутствует полупрозрачность.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Логотип для сайта

    $50

    Здравствуйте! Необходимо разработать логотип для сайта (эмблема + название). Название: KomaMoney Направление: кредитование WM, обмен WM и других валют, различные сервисы оплаты. Цвета: не темные, спокойные и дружелюбные)) ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад