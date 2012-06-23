Логотип для нового сайта

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Завершен12 заявок290 просмотров

Добрый день,нужен логотип для нового сайта http://internet-pomoshnik.ru/ Недорогой.

13 лет назад
svetlan
57 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$1
1 день
Понравилось работать с Дмитрием,всё сделано быстро.
Отличный заказчик, всё сделано в установленные сроки. Интересный проект, надеюсь будет процветать.

Заявки фрилансеров

diviator
Дмитрий 
31 год
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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