Разработка логотипа

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Завершен9 заявок146 просмотров

Доброго времени суток всем!

Нужно разработать логотип на сайт http://kgdink.ru вместо существующей фотки принтера с СНПЧ.

Картинка прилагается.

Что хотелось бы:

Принтер с СНПЧ (нарисовано или еще как).

Ну или что-то другое.

Логотип планируется использоваться в печати пакетов, визиток и на сайте (логотип + фавикон)

13 лет назад
kgdink
Роман 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$110
4 дня
Евгения отлично и быстро выполнила поставленную задачу. Все получилось суперски. Рекомендую!!!
Работа с Романом оставила приятное впечатление: четкое задание, быстрый отклик, полное доверие профессионализму дизайнера, быстрая оплата. С удовольствием продолжу сотрудничество. Мои самые хорошие рекомендации!

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Smo_lina
Евгения 
44 года
14 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад

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