Разработка логотипа

Доброго времени суток всем!

Нужно разработать логотип на сайт http://kgdink.ru вместо существующей фотки принтера с СНПЧ.

Картинка прилагается.

Что хотелось бы:

Принтер с СНПЧ (нарисовано или еще как).

Ну или что-то другое.

Логотип планируется использоваться в печати пакетов, визиток и на сайте (логотип + фавикон)