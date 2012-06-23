Разработка логотипа для "АртСтройПроект"

$85
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен33 заявки1900 просмотров
#1$85

Разработка логотипа для архитектурно-строительной фирмы «АртСтройПроект».

Клиенты фирмы: 80% юридические лица, 20% физические лица.

Лицо, принимающее решение о сотрудничестве с фирмой: мужчина 35–55 лет с высоким доходом.

Ограничений по цветам логотипа нет.

Сайт фирмы: http://asp-nnov.ru

13 лет назад
shumari
Аппп 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Победитель конкурса

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

CostazElPayaso
Константин 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
24 отзыва(-1)
13 лет назад
#1

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