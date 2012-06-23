разработка логотипа для сайта
Разработка логотипа для "АртСтройПроект"
Разработка логотипа для архитектурно-строительной фирмы «АртСтройПроект».
Клиенты фирмы: 80% юридические лица, 20% физические лица.
Лицо, принимающее решение о сотрудничестве с фирмой: мужчина 35–55 лет с высоким доходом.
Ограничений по цветам логотипа нет.
Сайт фирмы: http://asp-nnov.ru
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Добрый день, дизайнеры. Нужен логотип для сайта UnixSC.com Unix Solutions Center. Сайт по продвижению услуг it проффи в области корпоративных unix решений HPux, Solaris, Aix, RHEL, SLES, HA (High Availability), BRS (Backup&Recovery Systems). ...Закрыт13 лет назад
создать логотип для сайта http://internet-pomoshnik.ruЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $70
Добрый день. На текущий момент существует логотип, который клеется на многие машины нашего города. Не устраивает наличие большого количества мелких иконок. На новом логотипе должна остаться надпись tuned by dеталиЛоготипы и Знаки23 заявкиЗакрыт13 лет назад
Доброго времени суток всем! Нужно разработать логотип на сайт http://kgdink.ru вместо существующей фотки принтера с СНПЧ. Картинка прилагается. Что хотелось бы: Принтер с СНПЧ (нарисовано ...Завершен13 лет назад
- $50
Необходимо нарисовать оригинальный логотип, текст\картинка ( комбинированный). Шрифт названия,картинку к нему необходимо не подбирать и отфотошопить , а нарисовать с ноля, он должен быть уникальным! оплата: ...Завершен13 лет назад
- $50
Требуется логотип для магазина японских мопедов. Название — Сиб-мото. По дизайну никаких ограничений. Требуется сам логотип и подпись — Сиб-мото либо 24sib-moto.ru на усмотрение дизайнера. Жду Ваших предложений.Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте, уважаемые конкурсанты! Нужен логотип для свадьбы. Кратко: ===== Невеста Полина, жених Игорь. Дата 17.08.2012 Предпочтительно русское полное написание имен, а не только первые буквы. ...Завершен13 лет назад
- $50
Нужен логотип сайта.От вас сроки и бюджет. Выберу самый оптимальный вариант.Завершен13 лет назад
Придумать логотип для сайта компании, занимающейся ремонтном квартир. нравится дизайн такой http://www.templatemonster.com/demo/32614.html , а тут нравится цвет и большие буквы http://www.templatemonster.com/demo/32567.html Домен сайта http://estroy.su/ ...Логотипы и Знаки36 заявокЗакрыт13 лет назад