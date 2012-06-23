Логотип (эмблема) праздничной компании РИМ (RIM)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен21 заявка1686 просмотров
#1$100

Основные виды деятельности: Event & PR& BTL.

Цветовая гамма: фиолетовый, белый.

Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию и Webсайт. Не должен содержать слишком много мелких деталей. Желательно вариант в программе CorelDraw. Уникальный (не копированный), годный к регистрации в качестве товарного знака.

С вас: логотип + визитка + фирменный бланк, если мы утверждаем вашу работу, далее закажем разработку дизайна сайта www.33999.ru.

CorelDRAW
13 лет назад
gash
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Победитель конкурса

gaffsst
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
#1

Заявки фрилансеров

gaffsst
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
#1

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