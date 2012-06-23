Разработка логотипа для архитектурно-строительной фирмы «АртСтройПроект». Клиенты фирмы: 80% юридические лица, 20% физические лица. Лицо, принимающее решение о сотрудничестве с фирмой: мужчина 35–55 лет с высоким доходом. Ограничений по ...
Логотип (эмблема) праздничной компании РИМ (RIM)
Основные виды деятельности: Event & PR& BTL.
Цветовая гамма: фиолетовый, белый.
Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию и Webсайт. Не должен содержать слишком много мелких деталей. Желательно вариант в программе CorelDraw. Уникальный (не копированный), годный к регистрации в качестве товарного знака.
С вас: логотип + визитка + фирменный бланк, если мы утверждаем вашу работу, далее закажем разработку дизайна сайта www.33999.ru.
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