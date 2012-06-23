Логотип (эмблема) праздничной компании РИМ (RIM)

# 1 — $ 100

Основные виды деятельности: Event & PR& BTL.

Цветовая гамма: фиолетовый, белый.

Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию и Webсайт. Не должен содержать слишком много мелких деталей. Желательно вариант в программе CorelDraw. Уникальный (не копированный), годный к регистрации в качестве товарного знака.

С вас: логотип + визитка + фирменный бланк, если мы утверждаем вашу работу, далее закажем разработку дизайна сайта www.33999.ru.