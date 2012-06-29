Свадебная монограмма

Нужна монограмма в двух вариантах и в нескольких вариантах цвета для дальнейшего использования на приглашениях, карточках, и в декоре.

Должны быть использованы имена Дарья и Андрей. Дата: 01 сентября 2012

Первый вариант должен быть без рамок как на первой картинке, просто имена с датой.

Второй вариант,это первый, но с добавлением вензелей, которые как бы обрамляют. примерно как на двух других картинках.

Каждый вариант должен быть выполнен в цвете и в черно-белом исполнении.

Цвета во вложении + черный.

Стиль шрифта очень близкий к тому что во вложениях, витееватый. буквы только русские.

Я в этом деле не профессионал, но в типографии сказали, что нужен исходник типа psd (надеюсь вы поняли о чем речь)

Оплачу как будет нужно. Лучще на карту Visa конечно.

Желательно побыстрее все это сделать, 1-2 дня на работу.

Ваши предложения по цене