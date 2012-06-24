Логотип боксерского клуба

# 1 — $ 100

Очень желательно что бы логотип был одноцветный, тогда его без проблем можно будет использовать на майках, кепках, в печати итд.

Клуб называется "Авенир", наличие названия в логотипе на Ваше усмотрение, если красиво вписывается то можно использовать.

Хотелось бы видеть торс боксера в немного схематичном виде, или как это называется не знаю, вот пример http://www.mega-mir.com/upload/iblock/3cb/yhumipcdwjpi.jpg (без круга)

Приветствуется наличие в логотипе, какого то славянского стиля, либо атрибута.

Шлем к примеру http://gladiator-tula.ru/foto/H2/h66s.jpg

Можно и просто классический боксерский шлем http://www.sprinter.ru/pic/big/73117edb461382eb50cbca0c342cca30.jpg

Главное что бы смотрелось мужественно.

Если есть какие-то другие идеи по поводу исполнения логотипа, буду очень рад оценить.