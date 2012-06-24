Основные виды деятельности: Event & PR& BTL. Цветовая гамма: фиолетовый, белый. Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию ...
Логотип боксерского клуба
Очень желательно что бы логотип был одноцветный, тогда его без проблем можно будет использовать на майках, кепках, в печати итд.
Клуб называется "Авенир", наличие названия в логотипе на Ваше усмотрение, если красиво вписывается то можно использовать.
Хотелось бы видеть торс боксера в немного схематичном виде, или как это называется не знаю, вот пример http://www.mega-mir.com/upload/iblock/3cb/yhumipcdwjpi.jpg (без круга)
Приветствуется наличие в логотипе, какого то славянского стиля, либо атрибута.
Шлем к примеру http://gladiator-tula.ru/foto/H2/h66s.jpg
Можно и просто классический боксерский шлем http://www.sprinter.ru/pic/big/73117edb461382eb50cbca0c342cca30.jpg
Главное что бы смотрелось мужественно.
Если есть какие-то другие идеи по поводу исполнения логотипа, буду очень рад оценить.
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