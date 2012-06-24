Основные виды деятельности: Event & PR& BTL. Цветовая гамма: фиолетовый, белый. Требование к логотипу: лаконичность, логотип должен отражать основные виды деятельности, весь текст на английском языке, свободно применяться при нанесении на униформу, полиграфию ...
Доделать лого
Добрый день,
на нашей странице надо доделать Лого. Идея уже есть
страница www.Berliner-Assekuranz.de
С уважениям
Valentin
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Логотип для компании. Подробная информация - выбранному исполнителюЗакрыт13 лет назад
- $250
создание логотипа и фирм стиля для сети стоматологических клиник Эстет-ДентЗавершен13 лет назад
- $50
есть фото логотипа - нужна его прорисовкаЛоготипы и Знаки26 заявокЗакрыт13 лет назад
- $200
Требуется нарисовать логотип в концептах + доработка и иконку мобильного приложения.Завершен13 лет назад
- $85
Разработка логотипа для архитектурно-строительной фирмы «АртСтройПроект». Клиенты фирмы: 80% юридические лица, 20% физические лица. Лицо, принимающее решение о сотрудничестве с фирмой: мужчина 35–55 лет с высоким доходом. Ограничений по ...Завершен13 лет назад
Здравствуйте, нужно сделать простенький логотип для развлекательного сайта. Текст + клипарт. Всё расскажу при личной переписке. Оставляйте свои примеры из портфолио и контакты. Бюджет ...Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
разработка логотипа для сайтаЗавершен13 лет назад
Добрый день, дизайнеры. Нужен логотип для сайта UnixSC.com Unix Solutions Center. Сайт по продвижению услуг it проффи в области корпоративных unix решений HPux, Solaris, Aix, RHEL, SLES, HA (High Availability), BRS (Backup&Recovery Systems). ...Закрыт13 лет назад
создать логотип для сайта http://internet-pomoshnik.ruЛоготипы и Знаки42 заявкиЗакрыт13 лет назад