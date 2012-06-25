Логотип, медицина+образование

$100
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Закрыт21 заявка172 просмотра

Нужно разработать логотип для медицинского образовательного учреждения с длинным названием

13 лет назад
alf1064
60 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

savenso
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

savenso
39 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад