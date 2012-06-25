Компания называется "Высотстрой". Выполняет полный спектр высотных работ: - Промышленный альпинизм; - Герметизация и утепление межпанельных швов, балконов и эркеров, устранение протечек и промерзания; - Очистка крыш и ангаров от ...
Логотип, медицина+образование
Нужно разработать логотип для медицинского образовательного учреждения с длинным названием
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $120Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется разработка логотипа веб-студии.Завершен13 лет назад
- $10
Требуется нарисовать логотип. Собственно нарисовать нужно только корн дог и возле него название, на белом фоне. Прикрепил рисунок что б вы понимали о чем речь идет. Вот нужно будет что-то подобное.Завершен13 лет назад
- $50
Нужна монограмма в двух вариантах и в нескольких вариантах цвета для дальнейшего использования на приглашениях, карточках, и в декоре. Должны быть использованы имена Дарья и Андрей. Дата: 01 сентября 2012 ...Завершен13 лет назад
- $27
Отрисовка логотипа в векторный формат.Завершен13 лет назад
- $100
Очень желательно что бы логотип был одноцветный, тогда его без проблем можно будет использовать на майках, кепках, в печати итд. Клуб называется "Авенир", наличие названия в логотипе на Ваше усмотрение, если красиво вписывается то ...Закрыт13 лет назад
Нужно отрисовать простой логотип в векторе, есть макет .PSD, и шрифт, отрисовать нужно только значек, довольно простой, но с градиентом, (название шрифтом можно написать) срок на среду, ...Завершен13 лет назад
Добрый день, на нашей странице надо доделать Лого. Идея уже есть страница www.Berliner-Assekuranz.de С уважениям ValentinЛоготипы и Знаки24 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Логотип для компании. Подробная информация - выбранному исполнителюЗакрыт13 лет назад
- $250
создание логотипа и фирм стиля для сети стоматологических клиник Эстет-ДентЗавершен13 лет назад