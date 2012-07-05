Требуется логотип по тематике высотные работы

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен28 заявок1912 просмотров
#1$120

Компания называется "Высотстрой". Выполняет полный спектр высотных работ:

- Промышленный альпинизм;

- Герметизация и утепление межпанельных швов, балконов и эркеров, устранение протечек и промерзания;

- Очистка крыш и ангаров от снега и наледи, удаление сосулек;

- Очистка стен от высколов на кирпичной кладке;

- Гидрофобизация поверхностей;

- Мойка окон и фасадов;

- Окраска фасадов;

- Монтаж водосточных труб;

- Монтаж систем антиобледенения;

- Подъем негабаритных грузов;

- Другие высотные работы.

В приложении прикрепил Бриф на редизайн сайта, чтобы пожелания были ясны.

Приветствуется:

1) если логотип разработан с пояснением

2) деловой стиль, содержащий идею, чтобы использовать в дизайне сайта

Логотип будет наносится на сайте, визитках, документах, конвертах, одежде альпинистов, банеры, щиты и т.д.

P.S. Понравившиеся логотипы возможно купим по договоренности.

13 лет назад
flaris
Фларис 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Победитель конкурса

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1
Поздравляем с победой на конкурсе. Хорошая работа. Спасибо вам! С уважением, рекламное агентство Фларис и партнеры.
Приятно иметь дело. Любо дорого сотрудничать. От перемены мест слагаемых...

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
#1