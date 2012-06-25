Необходимо отрисовать в векторе логотип: - два варианта (с водорослью и без) - логотип должен быть красивый, простой и стильный (в сторону минимализма), допускается использовать градиенты. - логотип содержит: графический лого, торговую ...
Логотип для кузовного ателье
Требуется логотип и фирменный стиль (визитка, бланк) для «Слуцкое Кузовное Ателье (сокращённо СКАТ).
Деятельность: производство кузовов для грузовых авто.
Необходим новый логотип с полной расшифровкой (т.е. надо обыграть СКАТ и полную расшифровку предприятия).
Данный логотип будет использоваться как наклейка на готовую продукцию. Так же к логотипу необходим фирменная визитка и бланк.
Интересен вариант со слуцким поясом.
Старый лого в приложении.
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