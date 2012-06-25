Логотип для кузовного ателье

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт27 заявок246 просмотров

Требуется логотип и фирменный стиль (визитка, бланк) для «Слуцкое Кузовное Ателье (сокращённо СКАТ).

Деятельность: производство кузовов для грузовых авто.

Необходим новый логотип с полной расшифровкой (т.е. надо обыграть СКАТ и полную расшифровку предприятия).

Данный логотип будет использоваться как наклейка на готовую продукцию. Так же к логотипу необходим фирменная визитка и бланк.

Интересен вариант со слуцким поясом.

Старый лого в приложении.

13 лет назад
kos1k
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

logoogo
Игорь 
43 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 отзывов
13 лет назад