Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Строительство коттеджей160 просмотров
- Страхование142 просмотра
- Сайт медицинского центра233 просмотра
- Без названия176 просмотров
- Без названия155 просмотров
- Без названия181 просмотр
- Без названия156 просмотров
- Без названия195 просмотров
- Без названия162 просмотра
- Без названия167 просмотров
- Без названия201 просмотр
- Без названия198 просмотров
Отзывы заказчиков
$940
10 баллов
15 лет назад
Просто прекрасный Человек и отличный Специалист! Легко модифицирует исходный код движка. Без проблем справляется с версткой. Сделано все как надо. Буду обращаться еще по разработкам ShopScript !!
Ответный отзыв
С Михаилом приятно работать - адекватный, грамотный, вежливый и доброжелательный человек. Всегда на связи. Очень ответственно относится к тому, над чем работает, ценит чужой труд и время. Рекомендую как прекрасного заказчика и, никаких сомнений, отличного исполнителя - у меня была возможность оценить его профессионализм в ходе совместной работы.
$150
9 баллов
15 лет назад
Очень хорошый, красивый дизайн. Идет на компромисы с заказчиком :)
Ответный отзыв
Я выполнила дизайн для сайта, который разрабатывал Владимир. Хочется отметить его профессионализм и исключительно добросовестное отношение - к работе, к людям. Уважает мнение заказчика и способен его донести до исполнителя. К тому же с ним просто приятно общаться. Рекомендую и дизайнерам, и заказчикам - не пожалеете. С уважением, Наталья (Xant).