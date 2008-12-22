С Михаилом приятно работать - адекватный, грамотный, вежливый и доброжелательный человек. Всегда на связи. Очень ответственно относится к тому, над чем работает, ценит чужой труд и время. Рекомендую как прекрасного заказчика и, никаких сомнений, отличного исполнителя - у меня была возможность оценить его профессионализм в ходе совместной работы.