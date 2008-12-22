Xant

Наталья Xant

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Разработка сайтов под ключ, UX/UI design
Портфолио
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Отзывы заказчиков
siteprojects
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$940
10 баллов
15 лет назад
Создать интернет магазин, обосновать выбор CMS
Просто прекрасный Человек и отличный Специалист! Легко модифицирует исходный код движка. Без проблем справляется с версткой. Сделано все как надо. Буду обращаться еще по разработкам ShopScript !!
С Михаилом приятно работать - адекватный, грамотный, вежливый и доброжелательный человек. Всегда на связи. Очень ответственно относится к тому, над чем работает, ценит чужой труд и время. Рекомендую как прекрасного заказчика и, никаких сомнений, отличного исполнителя - у меня была возможность оценить его профессионализм в ходе совместной работы.
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Aradesh
36 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
9 баллов
15 лет назад
Дизайн сайта-визитки
Очень хорошый, красивый дизайн. Идет на компромисы с заказчиком :)
Я выполнила дизайн для сайта, который разрабатывал Владимир. Хочется отметить его профессионализм и исключительно добросовестное отношение - к работе, к людям. Уважает мнение заказчика и способен его донести до исполнителя. К тому же с ним просто приятно общаться. Рекомендую и дизайнерам, и заказчикам - не пожалеете. С уважением, Наталья (Xant).
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