Требуется нарисовать иконки для доски объявлений.

Иконки и Пиксель-артЗавершен13 заявок407 просмотров
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Добрый день!

Необходимо нарисовать семь иконок для сайта. Одноцветные, не более 18 px по высоте. Без плашек и эффектов. Для рубрик: "Транспорт", "Все для дома", "Недвижимость", "Услуги", "Работа", "Из рук в руки", "Питомцы".

Особо подчеркну, что иконки нужны уникальные. То есть со стоков брать нельзя.

Пожалуйста, если заинтересованы в подобном заказе - оставляйте заявки с указанием цены и сроков.

12 лет назад
Xant
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
1 день
В работах Юлии чувствуется рука мастера. Есть собственный стиль. Есть идеи. Работает быстро, не терзает заказчика необходимостью объяснять очевидное. У нее есть вкус, здравый смысл и талант. А еще - смелость действовать, пока все вокруг колеблются, договариваются и перестраховываются. Удачи Вам, Юлия. Уверена, Вас ждет успех на профессиональном поприще. Если понадобится в будущем исполнитель, который решает проблемы, а не создает - обязательно обращусь к Вам. И другим заказчикам со всей уверенностью рекомендую.
Было очень легко с вами работать. Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую)))