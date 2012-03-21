Требуется нарисовать иконки для доски объявлений.

Добрый день!

Необходимо нарисовать семь иконок для сайта. Одноцветные, не более 18 px по высоте. Без плашек и эффектов. Для рубрик: "Транспорт", "Все для дома", "Недвижимость", "Услуги", "Работа", "Из рук в руки", "Питомцы".

Особо подчеркну, что иконки нужны уникальные. То есть со стоков брать нельзя.

Пожалуйста, если заинтересованы в подобном заказе - оставляйте заявки с указанием цены и сроков.