Изменить кнопки или создать новые

Необходимо для форума отредактировать уже существующие кнопки или создать новые, но подобные старым.

Наш форум http://forum.shop-office.ru Как можете видеть, их пытались уже изменить. Подвох в том, что под кнопками находится ссылка, которая подсвечивается при наведении на нее курсора. Кнопки, которые стоят на форуме - не родные.

В прикрепленном файле (в архиве), находятся 14 кнопок, которые нужно доработать. Также, в архиве есть не большая инструкция в графическом варианте. В ней указано, как мы предполагаем переименовать кнопки.

Суть в том, что надписи на кнопках нужно перевести на русский язык или нанести на них понятный для пользователей логотип. Будет лучше, если форму, размер и цвет кнопок останутся прежними. Достаточно изменить надписи на кнопках.

Предлагайте свои варианты. Пишите пожалуйста цены и сроки.

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