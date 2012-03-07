Изменить кнопки или создать новые

Нужно дорисовать в похожем стиле 110 иконок к уже существующим: https://docs.google.com/document/d/1mki_n6E9RlAdaMkyXEe9n7Xa_JbsavGwFpu2WWNmEqE/edit Ваши цены/сроки по отрисовке следующих иконок (лучше всего предлагать 2 цены и два срока: быстро/дорого, дольше/дешевле)? Для меню: • Новая заявка на оказание услуги o Уже имеются заявки на оказание ...
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Необходимо для форума отредактировать уже существующие кнопки или создать новые, но подобные старым.
Наш форум http://forum.shop-office.ru Как можете видеть, их пытались уже изменить. Подвох в том, что под кнопками находится ссылка, которая подсвечивается при наведении на нее курсора. Кнопки, которые стоят на форуме - не родные.
В прикрепленном файле (в архиве), находятся 14 кнопок, которые нужно доработать. Также, в архиве есть не большая инструкция в графическом варианте. В ней указано, как мы предполагаем переименовать кнопки.
Суть в том, что надписи на кнопках нужно перевести на русский язык или нанести на них понятный для пользователей логотип. Будет лучше, если форму, размер и цвет кнопок останутся прежними. Достаточно изменить надписи на кнопках.
Предлагайте свои варианты. Пишите пожалуйста цены и сроки.
Пишите в комментах или на ящик: [email protected]
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