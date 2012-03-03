Иконки twitter, facebook

Здравствуйте! Необходимо закодировать информацию о сайте и о компании в QR код. Необходимо внедрение логотипа в код таким образом, чтобы код вышел красивым, например, как представлено здесь и протестировать на предмет того, нормально ли он ...
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Доброго времени суток,
Нужно переделать иконки, создав новые, подходящие, симпатичные иконки для сайта.
От вас — хорошее портфолио и чувство стиля. Работаем, получаем превью идей с вотермарками, утверждаем, рассчитывемся, радуемся друг-другу.
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