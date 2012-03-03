Иконки twitter, facebook

$100
Иконки и Пиксель-артЗакрыт11 заявок271 просмотр
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Доброго времени суток,

Нужно переделать иконки, создав новые, подходящие, симпатичные иконки для сайта.

От вас — хорошее портфолио и чувство стиля. Работаем, получаем превью идей с вотермарками, утверждаем, рассчитывемся, радуемся друг-другу.

12 лет назад
serg_x
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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