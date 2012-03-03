Иконки для программы и сайта

Здравствуйте, ув. Weblancer' ы! Требуется логотип (иконка) для приложения под Google Chrome. Описание плагина: - Этот плагин для быстрого перемещения вверх и вниз по открытой странице (как сделано вКонтакте, только во всём интернете, на любой странице). Но есть ...