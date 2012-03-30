110 иконок размером 16х16 в формате PNG

Нужно дорисовать в похожем стиле 110 иконок к уже существующим:

https://docs.google.com/document/d/1mki_n6E9RlAdaMkyXEe9n7Xa_JbsavGwFpu2WWNmEqE/edit

Ваши цены/сроки по отрисовке следующих иконок (лучше всего предлагать 2 цены и два срока: быстро/дорого, дольше/дешевле)?

Для меню:

• Новая заявка на оказание услуги

o Уже имеются заявки на оказание услуг

o Первичная подача заявки на оказание услуг

• Вход в меню управления заявками на оказание услуг

• Восстановление пароля

• Клиенты

o Поиск по базе клиентов

o Кандидаты на продление услуг

o Массовая рассылка сообщений

• Услуги

o Обучение платное

 Список мероприятий

• Новые заявки на оказание услуг

• Заявки к исполнению

• Оказанные услуги

• Отклоненные заявки

 Новое мероприятие

o Обучение бесплатное

 Список мероприятий

• Новые заявки на оказание услуг

• Заявки к исполнению

• Оказанные услуги

• Отклоненные заявки

 Новое мероприятие

o Выдача ЭЦП

 Новые заявки на оказание услуг

 Заявки к исполнению

 Оказанные услуги

 Отклоненные заявки

o Выездной специалист

 Новые заявки на оказание услуг

 Ожидание поступления оплаты

 Заявки к исполнению

 Оказанные услуги

 Отклоненные заявки

o Выездной специалист с ЭЦП

 Новые заявки на оказание услуг

 Ожидание поступления оплаты

 Заявки к исполнению

 Оказанные услуги

 Отклоненные заявки

o Удаленная настройка

 Новые заявки на оказание услуг

 Заявки к исполнению

 Оказанные услуги

 Отклоненные заявки

o Юридический чат

 Новые заявки на оказание услуг

 Заявки к исполнению

 Оказанные услуги

 Отклоненные заявки

• Учет ТМЦ

o Текущие показатели по номенклатуре

o Добавить позицию номенклатуры

o Журнал движения ТМЦ

• Электронная очередь

o Выдача ЭЦП

• Скидки

o Генератор купонов на скидки

o Отчет об использовании купонов сотрудниками

• Бухгалтерские операции

o Обработать выписку системы Банк-Клиент

o Запросы на возврат средств

o Переплаты

o Учет дебиторской задолженности

o Экспорт данных для 1С

o Журнал транзакций

o Финансовые показатели

• Справочники

o Услуги и тарифы

o Точки оказания услуг

o Партнеры и партнерские тарифы

o Шаблоны документов

o Производственный календарь

o Добавить справочник

• Настройки

o Пользователи провайдера услуг

o Роли и права доступа

• Журнал действий пользователей

• Отчеты

• Выход

Для действий над заявками:

• О мероприятии (ссылка на страницу подробностей о мероприятии в реквизитах мероприятия, при ее наличии)

• Подать новую заявку

• Ранее поданные заявки (при наличии таковых)

• Записаться в электронную очередь (отображается в случае если заявка находится в статусе «К исполнению»)

• Договор (при наличии)

• Счет на оплату (или, в зависимости от настроек услуги, Счет-оферта) (при наличии)

• Акт и счет-фактура («Акт, с-ф, накладная» при наличии соответствующих настроек услуги) (при наличии)

• Изменить

• Отозвать

• Просмотреть Журнал оплаты

• Пометить как исполненную

• Пометить как ожидающую возврата оплаты (предоплаты)

• Просмотреть

• Бланки акта и счета-фактуры («Бланки акта, с-ф, накладной» при наличии соответствующих настроек услуги)

• Пометить как «Услуга не оказана или оказана ненадлежащим образом, заявка не удовлетворена»

Для мероприятий:

• Заявки новые

• Заявки оплаченные

• Изменить

• Удалить

Для клиентов:

• Анкета

• Журнал заявок

• Журнал оплат

• Изменить

• Заблокировать/Разблокировать (в зависимости от текущего статуса)

ПС: идеи можно черпать iconfinder.com (это не запрещается), но вчистую крась нельзя!

Оплата после первых 10 и потом за каждые 50. Приватбанк или наличкой в Кривом Роге.