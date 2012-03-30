110 иконок размером 16х16 в формате PNG

Здравствуйте! Необходимо закодировать информацию о сайте и о компании в QR код. Необходимо внедрение логотипа в код таким образом, чтобы код вышел красивым, например, как представлено здесь и протестировать на предмет того, нормально ли он ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно дорисовать в похожем стиле 110 иконок к уже существующим:
https://docs.google.com/document/d/1mki_n6E9RlAdaMkyXEe9n7Xa_JbsavGwFpu2WWNmEqE/edit
Ваши цены/сроки по отрисовке следующих иконок (лучше всего предлагать 2 цены и два срока: быстро/дорого, дольше/дешевле)?
Для меню:
• Новая заявка на оказание услуги
o Уже имеются заявки на оказание услуг
o Первичная подача заявки на оказание услуг
• Вход в меню управления заявками на оказание услуг
• Восстановление пароля
• Клиенты
o Поиск по базе клиентов
o Кандидаты на продление услуг
o Массовая рассылка сообщений
• Услуги
o Обучение платное
Список мероприятий
• Новые заявки на оказание услуг
• Заявки к исполнению
• Оказанные услуги
• Отклоненные заявки
Новое мероприятие
o Обучение бесплатное
Список мероприятий
• Новые заявки на оказание услуг
• Заявки к исполнению
• Оказанные услуги
• Отклоненные заявки
Новое мероприятие
o Выдача ЭЦП
Новые заявки на оказание услуг
Заявки к исполнению
Оказанные услуги
Отклоненные заявки
o Выездной специалист
Новые заявки на оказание услуг
Ожидание поступления оплаты
Заявки к исполнению
Оказанные услуги
Отклоненные заявки
o Выездной специалист с ЭЦП
Новые заявки на оказание услуг
Ожидание поступления оплаты
Заявки к исполнению
Оказанные услуги
Отклоненные заявки
o Удаленная настройка
Новые заявки на оказание услуг
Заявки к исполнению
Оказанные услуги
Отклоненные заявки
o Юридический чат
Новые заявки на оказание услуг
Заявки к исполнению
Оказанные услуги
Отклоненные заявки
• Учет ТМЦ
o Текущие показатели по номенклатуре
o Добавить позицию номенклатуры
o Журнал движения ТМЦ
• Электронная очередь
o Выдача ЭЦП
• Скидки
o Генератор купонов на скидки
o Отчет об использовании купонов сотрудниками
• Бухгалтерские операции
o Обработать выписку системы Банк-Клиент
o Запросы на возврат средств
o Переплаты
o Учет дебиторской задолженности
o Экспорт данных для 1С
o Журнал транзакций
o Финансовые показатели
• Справочники
o Услуги и тарифы
o Точки оказания услуг
o Партнеры и партнерские тарифы
o Шаблоны документов
o Производственный календарь
o Добавить справочник
• Настройки
o Пользователи провайдера услуг
o Роли и права доступа
• Журнал действий пользователей
• Отчеты
• Выход
Для действий над заявками:
• О мероприятии (ссылка на страницу подробностей о мероприятии в реквизитах мероприятия, при ее наличии)
• Подать новую заявку
• Ранее поданные заявки (при наличии таковых)
• Записаться в электронную очередь (отображается в случае если заявка находится в статусе «К исполнению»)
• Договор (при наличии)
• Счет на оплату (или, в зависимости от настроек услуги, Счет-оферта) (при наличии)
• Акт и счет-фактура («Акт, с-ф, накладная» при наличии соответствующих настроек услуги) (при наличии)
• Изменить
• Отозвать
• Просмотреть Журнал оплаты
• Пометить как исполненную
• Пометить как ожидающую возврата оплаты (предоплаты)
• Просмотреть
• Бланки акта и счета-фактуры («Бланки акта, с-ф, накладной» при наличии соответствующих настроек услуги)
• Пометить как «Услуга не оказана или оказана ненадлежащим образом, заявка не удовлетворена»
Для мероприятий:
• Заявки новые
• Заявки оплаченные
• Изменить
• Удалить
Для клиентов:
• Анкета
• Журнал заявок
• Журнал оплат
• Изменить
• Заблокировать/Разблокировать (в зависимости от текущего статуса)
ПС: идеи можно черпать iconfinder.com (это не запрещается), но вчистую крась нельзя!
Оплата после первых 10 и потом за каждые 50. Приватбанк или наличкой в Кривом Роге.
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