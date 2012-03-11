Нужны иконки и иллюстрации к сайту

Необходимо создать (или скопировать) 4 иконки разных цветов, на темном фоне (как в приложении).

Нужны 4 картинки (илл. фото, видео, истории успеха, аудио) с этими иконками размером 220*110 px

Нужны 4 слайда с этими картинками и дополнительными надписями (скажу какие) размером 919*326 px

Надписи в стиле как в приложении (также как и все остальное).

Ну и исходники от всего этого.

Оплата желательно PayPal. Остальное надо обсудить. Все нужно до Понедельника, Вторника.