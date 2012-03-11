Нужны иконки и иллюстрации к сайту

$50
Иконки и Пиксель-артЗавершен2 заявки159 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать (или скопировать) 4 иконки разных цветов, на темном фоне (как в приложении).

Нужны 4 картинки (илл. фото, видео, истории успеха, аудио) с этими иконками размером 220*110 px

Нужны 4 слайда с этими картинками и дополнительными надписями (скажу какие) размером 919*326 px

Надписи в стиле как в приложении (также как и все остальное).

Ну и исходники от всего этого.

Оплата желательно PayPal. Остальное надо обсудить. Все нужно до Понедельника, Вторника.

12 лет назад
a_b_a_z_a
Ас Пат 
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
PerfectoWeb
Давид 
33 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
4 дня
Хорошая работа. Выполнена быстрее указанных сроков. Постоянно на связи, даже не знаю когда исполнитель спит. В общем, спасибо!
Было очень приятно сотрудничать с Асланом. Компетентный и приятный человек. Всегда в нужное время в сети, с оплатой проблем не имелось! Сотрудничество прошло очень приятно, будем рады сотрудничать в последующие разы! Perfecto Web рекомендует!
  • Похожие заказы

  • Создание QR кода с дизайном

    Здравствуйте! Необходимо закодировать информацию о сайте и о компании в QR код. Необходимо внедрение логотипа в код таким образом, чтобы код вышел красивым, например, как представлено здесь и протестировать на предмет того, нормально ли он ...

    Иконки и Пиксель-арт4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Иконки twitter, facebook

    $100

    Доброго времени суток, Нужно переделать иконки, создав новые, подходящие, симпатичные иконки для сайта. От вас — хорошее портфолио и чувство стиля. Работаем, получаем превью идей с вотермарками, утверждаем, рассчитывемся, радуемся друг-другу.

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка иконок

    Необходимо доработать существующие иконки приведя их к одной цветовой гамме и размеру, а также сделать у них прозрачный фон. Выходной размер иконок – 50X50 пкс. Формат – png плюс исходники в фотошопе. В приложении ТЗ ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Иконки для категорий

    8 категорий: летняя спецодежда, зимняя спецодежда, защитная, медицинская, рабочая обувь, средства индивидуальной защиты, хозинвентарь, пожарное оборудование. К ним нужны простые одноцветные рисунки, пиктограммы (к медицине крест и полумесяц, к зиме снежинка - что-то простое и ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Унифицированные иконки платёжных систем

    Есть картинка с иконками (кнопками) платёжных систем, пример: http://s.qip.ru/302N7vF.jpg (оригинал в png с прозрачным фоном, предоставлю исполнителю) - нужно, во-первых, сделать все иконки одиночными; во-вторых, нарисовать такие же иконки (кнопки) для следующих платёжных систем: AlertPay, ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нарисовать 17 иконок.

    Требуется нарисовать 17 иконок в векторе. Подробное ТЗ и ссылки на прототипы вышлю в личку. После ознакомления с ТЗ прошу указать цену на работу. Все заявки скрыты.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип (иконка) плагина для Google Crome

    $25

    Здравствуйте, ув. Weblancer' ы! Требуется логотип (иконка) для приложения под Google Chrome. Описание плагина: - Этот плагин для быстрого перемещения вверх и вниз по открытой странице (как сделано вКонтакте, только во всём интернете, на любой странице). Но есть ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Обработать иконки для программы

    Добрый вечер уважаемые вэб лансеры! Я по совместительству програмист для андроид приложений! и мне нужен помошник дизайнер, который сегодня обработает иконки для моего приложения! Иконки сами нарисованые карандашом на бумаге, отсканированые, нужно их вырезать (png) и качествено обработать! Кол-во ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад