Сделать иконку для программного продукта

$50
Иконки и Пиксель-артЗакрыт15 заявок163 просмотра
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Нужно сделать иконку для програмного продукта. Идея уже есть, нужно только реализовать. Детали при переписке.

12 лет назад
PointIn
Игорь 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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