Сделать иконку для программного продукта

Нужно дорисовать в похожем стиле 110 иконок к уже существующим: https://docs.google.com/document/d/1mki_n6E9RlAdaMkyXEe9n7Xa_JbsavGwFpu2WWNmEqE/edit Ваши цены/сроки по отрисовке следующих иконок (лучше всего предлагать 2 цены и два срока: быстро/дорого, дольше/дешевле)? Для меню: • Новая заявка на оказание услуги o Уже имеются заявки на оказание ...
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Нужно сделать иконку для програмного продукта. Идея уже есть, нужно только реализовать. Детали при переписке.
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