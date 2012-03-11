Сделать аватарку публичной страницы.

Иконки и Пиксель-артЗакрыт6 заявок186 просмотров
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Доброго дня.

Нужен человек который сможет сделать аватарку для публичной страницы.

Желательно сегодня.

От вас цена/сроки/примеры если есть.

Много заказов

Спасибо.

12 лет назад
AlexArt
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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