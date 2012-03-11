Сделать аватарку публичной страницы.

Нужно дорисовать в похожем стиле 110 иконок к уже существующим: https://docs.google.com/document/d/1mki_n6E9RlAdaMkyXEe9n7Xa_JbsavGwFpu2WWNmEqE/edit Ваши цены/сроки по отрисовке следующих иконок (лучше всего предлагать 2 цены и два срока: быстро/дорого, дольше/дешевле)? Для меню: • Новая заявка на оказание услуги o Уже имеются заявки на оказание ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня.
Нужен человек который сможет сделать аватарку для публичной страницы.
Желательно сегодня.
От вас цена/сроки/примеры если есть.
Много заказов
Спасибо.
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