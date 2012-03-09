Требуется изготовить 6 иконок размером 24х24 или 16х16 пикселей (нужен вам совет, какой формат лучше подойдет). Тематика - кухонная посуда. Каждая иконка - один вид посуды: сковорода, кастрюля, сотейник и т.д.

Иконки должны быть выполненны в фирменных цветах сайта. У иконок должен быть прозрачный фон. Формат - png.