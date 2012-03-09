Требуется изготовить 6 иконок

Иконки и Пиксель-артЗакрыт19 заявок219 просмотров
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Требуется изготовить 6 иконок размером 24х24 или 16х16 пикселей (нужен вам совет, какой формат лучше подойдет). Тематика - кухонная посуда. Каждая иконка - один вид посуды: сковорода, кастрюля, сотейник и т.д.

Иконки должны быть выполненны в фирменных цветах сайта. У иконок должен быть прозрачный фон. Формат - png.

12 лет назад
evshi
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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