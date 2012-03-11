Иконки для сайта

Доброго дня. Нужен человек который сможет сделать аватарку для публичной страницы. Желательно сегодня. От вас цена/сроки/примеры если есть. Много заказов Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуется создать набор иконок размером 128x128 для раздела тарифы
два набора по 8 тарифов, оба набора одинаковые, различие в том, один для частных вложений другой для компаний, иконки должны соответствовать стилю илюстраций на сайте, тематика сайта инвестиции в экологию, пример прикреплен, сначала утверждаются эскизы (можно нарисованные от руки) , бюджет обсуждается
Частный сектор
1. Green pansion
2. Introductory
3. Intermediate
4. Bronze
5. Silver
6. Gold
7. Platinum
8. Diamond
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