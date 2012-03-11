Иконки для сайта

$100
Иконки и Пиксель-артЗакрыт9 заявок257 просмотров
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требуется создать набор иконок размером 128x128 для раздела тарифы

два набора по 8 тарифов, оба набора одинаковые, различие в том, один для частных вложений другой для компаний, иконки должны соответствовать стилю илюстраций на сайте, тематика сайта инвестиции в экологию, пример прикреплен, сначала утверждаются эскизы (можно нарисованные от руки) , бюджет обсуждается

Частный сектор

1. Green pansion

2. Introductory

3. Intermediate

4. Bronze

5. Silver

6. Gold

7. Platinum

8. Diamond

12 лет назад
jobern
Иван 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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