Иконки для сайта

требуется создать набор иконок размером 128x128 для раздела тарифы

два набора по 8 тарифов, оба набора одинаковые, различие в том, один для частных вложений другой для компаний, иконки должны соответствовать стилю илюстраций на сайте, тематика сайта инвестиции в экологию, пример прикреплен, сначала утверждаются эскизы (можно нарисованные от руки) , бюджет обсуждается

Частный сектор

1. Green pansion

2. Introductory

3. Intermediate

4. Bronze

5. Silver

6. Gold

7. Platinum

8. Diamond