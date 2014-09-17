habarik

Наталья Хабарова habarik

 
40 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Опыт в должности дизайнера: 15 лет

Образование: высшее

Проживание: Москва

Профессиональная сфера: Дизайн (полиграфия, графика, наружная реклама,

рисунок от руки и на планшете, фото)

Опыт работы

• Дизайн, верстка каталогов , брошюр, лифлетов, макетов для журнала

• Создание макета упаковки

• Разработка дизайна полиграфической и сувенирной продукции

• Наружная реклама: рекламные щиты, штендеры, плакаты

• Поиск фотоматериала из фотобанка

• Организация переводов и инструкций для оборудования

• Рисую на планшете, от руки (иллюстрации, иконки)

• Ретушь фото

• Работа с типографиями

Профессиональные навыки

Свободное владение Quark Express‚ CorelDRAW‚ владение пакетом Adobe : Photoshop‚ Illustrator ‚ «рисунком от руки»

Креативный дизайн и сроки гарантирую!

[email protected]

CorelDRAWIllustratorPhotoshopРетушь фото
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Отзывы заказчиков
Xant
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Рекламный модуль в журнал
Спасибо за работу! Все было сделано быстро. Правки вносились оперативно, результат работы понравился. Рекомендую.
Точно поставленное ТЗ. Оплата своевременная и полная. Рекомендую.
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1 отзыв
от $3
от 2 дней
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