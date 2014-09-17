Опыт в должности дизайнера: 15 лет
Образование: высшее
Проживание: Москва
Профессиональная сфера: Дизайн (полиграфия, графика, наружная реклама,
рисунок от руки и на планшете, фото)
Опыт работы
• Дизайн, верстка каталогов , брошюр, лифлетов, макетов для журнала
• Создание макета упаковки
• Разработка дизайна полиграфической и сувенирной продукции
• Наружная реклама: рекламные щиты, штендеры, плакаты
• Поиск фотоматериала из фотобанка
• Организация переводов и инструкций для оборудования
• Рисую на планшете, от руки (иллюстрации, иконки)
• Ретушь фото
• Работа с типографиями
Профессиональные навыки
Свободное владение Quark Express‚ CorelDRAW‚ владение пакетом Adobe : Photoshop‚ Illustrator ‚ «рисунком от руки»
Креативный дизайн и сроки гарантирую!
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