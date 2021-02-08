Написать текст для презентации компании ООО РусФиш рыбной продукции

Продающие текстыЗавершен11 заявок628 просмотров
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Добрый День!

Необходимо написать продающий текст для презентации ООО РусФиш, г. Новосибирск.

Наброски текста в файле + карточка товара, что мы продаем.

Компания занимается рыбной продукцией из экологически чистых точек России, рыба, дичь,ягоды грибы, консервы..

Текст должен быть вкусный,креативный нестандартный. Презентация нужна для открытия новых точек.

Тот текст , что в файле нужно полностью переписать, текст должен быть уникальным.

Сделать акцент на эксклюзивность ,экологичность, широком ассортименте редкой рыбы,дичи и природной медицине .

Сроки-2 дня

Далее нужно будет написать Продающий текст на главную страницу магазина.

3 года назад
habarik
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
MasterSloga
38 летРоссия
3 года в сервисе
Была
6 часов назад
3 года назад
$4
3 дня
Ольга отлично справилась! Полностью погрузилась в нашу продукцию, изучила наших конкурентов, и написала достаточно легкий, вкусный и продуктивный текст для презентации нашего продукта. Спасибо!
Отличный заказчик! Приятно работать. Понятное ТЗ и всегда на связи. Рекомендую!
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