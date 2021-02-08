Написать текст для презентации компании ООО РусФиш рыбной продукции

В данный момент мы разрабатываем сайт, который состоит частично из лендингов. Для одного лендинга сейчас требуется перелопатить текст, но быть оставить смысл. В общем нужно грамотно, сильно, чтоб интересно читалось. Остальные подробности при обсуждении