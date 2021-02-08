В данный момент мы разрабатываем сайт, который состоит частично из лендингов. Для одного лендинга сейчас требуется перелопатить текст, но быть оставить смысл. В общем нужно грамотно, сильно, чтоб интересно читалось. Остальные подробности при обсуждении
Написать текст для презентации компании ООО РусФиш рыбной продукции
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый День!
Необходимо написать продающий текст для презентации ООО РусФиш, г. Новосибирск.
Наброски текста в файле + карточка товара, что мы продаем.
Компания занимается рыбной продукцией из экологически чистых точек России, рыба, дичь,ягоды грибы, консервы..
Текст должен быть вкусный,креативный нестандартный. Презентация нужна для открытия новых точек.
Тот текст , что в файле нужно полностью переписать, текст должен быть уникальным.
Сделать акцент на эксклюзивность ,экологичность, широком ассортименте редкой рыбы,дичи и природной медицине .
Сроки-2 дня
Далее нужно будет написать Продающий текст на главную страницу магазина.
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