Написание продающих текстов

Мы выводим на рынок новый бренд одежды. Начинаем с ассортимента многоразовых масок для лица. Основные преимущества наших масок это стиль, натуральные материалы (антитоксичные и экологичные, дышашие и воздухопроницаемые), легкие, не теряют своих свойств и внешний вид ...