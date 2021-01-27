Написание продающего текста

Требуется Составить тексты для подписных, продающих страниц. Написать тексты для цепочек емейл-писем или просто емейл Необходимы навыки и опыт продающего копирайтинга: Завлекающие Заголовки Увлекающие подзаголовки Умение заинтересовать, а не заставлять, продавать, а не впаривать. Умение составлять тексты, которые побуждают к покупке, но БЕЗ рекламных слоганов и откровенных призывов. Указать стоимость за 1000 знаков и обязательно телефонная связь