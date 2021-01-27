Нужен качественный текст для сайта

Требуется Составить тексты для подписных, продающих страниц. Написать тексты для цепочек емейл-писем или просто емейл Необходимы навыки и опыт продающего копирайтинга: Завлекающие Заголовки Увлекающие подзаголовки Умение заинтересовать, а ...
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В данный момент мы разрабатываем сайт, который состоит частично из лендингов.
Для одного лендинга сейчас требуется перелопатить текст, но быть оставить смысл.
В общем нужно грамотно, сильно, чтоб интересно читалось.
Остальные подробности при обсуждении
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