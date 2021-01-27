Нужен качественный текст для сайта

В данный момент мы разрабатываем сайт, который состоит частично из лендингов.

Для одного лендинга сейчас требуется перелопатить текст, но быть оставить смысл.

В общем нужно грамотно, сильно, чтоб интересно читалось.

Остальные подробности при обсуждении