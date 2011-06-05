Скрипт загрузчика изображений

Был форум, успешно работал и вскоре получилось это - http://www.northreef.ru/forum/ Нужно восстановить форум. На данный момент БД от этого форума состовляет 1147586 Kb, что меня и пугает. Ошибку пишет тоже именно в БД. Пишите хотябы примерные цены. Давал помочь ...