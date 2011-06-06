Поправить скрипт - PHP

Есть не хитрый скрипт уменьшения фото, он работает по принципу проверки всех файлов, если они больше например 500х500 он их обрабатывает.

Можно ли доработать скрипт так, чтобы он, брал во внимание только файлы размером более 1 мб. например? Или только те кто младше 2х суток?

Конечная цель - увеличение скорости обработки новых файлов (файлов там тысячи в одной папке, а скрипт работает на кроне).

Если еще будут предложения по оптимизации скрипта - я не против.

Опыт и отзывы на веблансе желательны.

Требуется головастый, ответственный исполнитель.