Поправить скрипт - PHP

Веб-программированиеЗавершен7 заявок332 просмотра
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Есть не хитрый скрипт уменьшения фото, он работает по принципу проверки всех файлов, если они больше например 500х500 он их обрабатывает.

Можно ли доработать скрипт так, чтобы он, брал во внимание только файлы размером более 1 мб. например? Или только те кто младше 2х суток?

Конечная цель - увеличение скорости обработки новых файлов (файлов там тысячи в одной папке, а скрипт работает на кроне).

Если еще будут предложения по оптимизации скрипта - я не против.

Опыт и отзывы на веблансе желательны.

Требуется головастый, ответственный исполнитель.

PHP
13 лет назад
Jekos
42 годаБолгария
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Shumar_Oleg
Олег Шумар 
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Работа обошлась выше среднего по цене, но намного выше по качеству, чем бывает у исполнителей в среднем по веблансу ). Всем рекомендую обращаться!
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