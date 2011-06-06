Доработка/настройка простого PHP скрипта

$10
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок233 просмотра
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Добрый день,

Требуется небольшой "допил" и настройка на моём хостинге несложного PHP скрипта, который подаёт разный контент в зависимости от реферера.

PHP
13 лет назад
ea1thy
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
BGoode
Руслан 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$10
1 день
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