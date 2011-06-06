Доработка/настройка простого PHP скрипта

Есть приложение (PHP, MySQL), позволяющее производить автоматическое выставление и обновление ставок по фразам, объявлениям и кампаниям пользователей Яндекс.Директа в соответствии с выбранной стратегией. Нужно произвести оптимизацию кода скриптов, поправить пару багов и добавить дополнительную функциональность.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день,
Требуется небольшой "допил" и настройка на моём хостинге несложного PHP скрипта, который подаёт разный контент в зависимости от реферера.
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