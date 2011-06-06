Прикрутить рассылку новостей MODx Revo

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно прикрутить рассылку новостей к MODx Revo.

Описание в аттаче.

Жду предложений по срокам и стоимости.

MODX
13 лет назад
alnikolaev
Александр 
60 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад