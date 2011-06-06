Bitrix + 1C. Ошибка

Есть две базы и один сайт разделеный на два ресурса. База 1С v8.2 - обмен без проблем. База 1С v8.1 - 2 года работала как часы и умерло. Возможно был поврежден какой-то файл. Были подняты архивы базы 1С v8.1, когда обмен проходил на "Ура" - ошибка таже. Ошибка появляется. когда zip файл должен быть перемещен с сервера на сайт.

Был убит каталог товаров на сайте. Новый каталог не появляется. т.к. не перемещается на сайт.