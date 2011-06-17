Нужна статья по внутреннему тюнингу машин

Статья нужна завтра. "Скелет" статьи (что и о чем писать) предоставлю. Главное условие - статья не для системы, а для читателей. Должно быть интересно, полезно и легко читаться. и уникальность, конечно же.

Тема: уход за салоном автомобиля (основную информацию в виде сканов и ссылок предоставлю).

Статья должна быть готова не позже 20.00 по Москве 19 июня.

Жду предложений по цене (только в проект, в личку и месенджеры не писать - не отвечу)