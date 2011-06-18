Статьи для салона красоты
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Тема работы: нужно написать работу-анализ какого-либо события в иностранных СМИ, т.е. нужно отобразить, проанализировать конкретное событие в разных иностранных периодических изданиях, угол рассмотрения может быть разный: подача события,выводы разных изданий об этом, каких позиций придерживается то или иное издание, прогнозы, связанные с этим событием и т.д.
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