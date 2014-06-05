Копирайтинг. Персонально для Хоруженко Марины.

$400
КопирайтингЗавершен1 заявка291 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написание статей, тематика спортивное питание.

12 лет назад
kerr
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Rossomaxa
Марина 
47 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$400
14 дней
Все отлично, спасибо!
Очень нравится работать с Денисом. Толерантный, адекватный заказчик. Мои рекомендации.
  • Похожие заказы

  • Копирайт/рерайт/редактирование

    $43

    Нужно написать контент для 2 страничек сайта (6000-9000 знаков), плюс 2 странички отредактировать на наличие ошибок и "понятного" написания. Требования: уникальность. В дополнение к этому составить юридически грамотное коммерческое предложение (около 6000 знаков) Тематика: Коллективные покупки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • СМИ

    Тема работы: нужно написать работу-анализ какого-либо события в иностранных СМИ, т.е. нужно отобразить, проанализировать конкретное событие в разных иностранных периодических изданиях, угол рассмотрения может быть разный: подача события,выводы разных изданий об этом, каких позиций придерживается ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Глубокий рерайт текстов

    Требуется 30 статей по юридической тематике (взысканние долгов, арбитраж, раздел имущества итп) на сайт www.lavrinenko.su После выполнения этой задачи предоставлю фронт работ на 100.000 знаков. Жду тестовый вариант (Правовое освобождение от долгов...) в личку или на почту. Срок на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей

    Нужны статьи для сайта предоставляющего бухгалтерские и юридические услуги. Тексты по 2000знаков. Темы: -Оффшорные компании -регистрация товарного знака -Регистрация ККМ -Обособленные подразделения -Расчет налогов Напишите пожалуйста свои предложения по ценам и срокам.

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужна статья по внутреннему тюнингу машин

    Статья нужна завтра. "Скелет" статьи (что и о чем писать) предоставлю. Главное условие - статья не для системы, а для читателей. Должно быть интересно, полезно и легко читаться. и уникальность, конечно же. Тема: уход за салоном ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Недвижимость в Сочи

    $50

    Нужно несколько статей про недвижимость в Сочи - подойдет простой рерайтинг уже готовых статей в интернете. Статейки простенькие - например "Дом в Сочи" и описание преимуществ дома в Сочи. Потом "квартира в Сочи" и описание ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт + seo-копирайтинг для сайта

    $50

    Задача следующая: Есть сайт с "рыбой" текстов - их нужно рерайтить в полноценные тексты. + есть запросы и примерные темы. Нужно сформировать конечные название и подготовить seo-тексты. Общий объем - около 10-15K. Тематика - полеты на самолете, полет в ...

    Копирайтинг для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написание статей по тематике сериалы

    Всем привет. Требуется человек для написания статей по моему ТЗ. В краце требуется написание статей по тематике - сериалы, с использованием моих ключевых слов. Размер статей примерно 2500 знаков, уникальность 98-100% по адвего или миратулс. За каждую ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ежедневное написание новостей

    Нужно ежедневно писать новости на сайте медицинской направленности. 1) 5 новостей в день 2) уникальность новости 3) объем 1к 4) цена 1$ за новость 5) сопровождать иллюстрациями

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад