Придумать сценарий скринкаста (демонстрации сайта). В скринкасте нужно рассказать о преимуществах и плюсах продукта и его функциональности. длительность не более 2- 3х минут.

нужен текст сценария наложенный на видео. Зачитываете текст и параллельно щелкаете по сайту, комментируете (записывается в camtasia studio).

http://www.youtube.com/watch?v=SabSi2N5ToQ&feature=player_embedded

Позднее по этому сценарию все переснимут а текст перечитает актер.

сайт – программа родительского контроля