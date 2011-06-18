Есть ресурс otdelka-7878 точка ru главную трогать не нужно, остальные пять страниц нужно наполнить до 1000-1500 знаков под ключи которые в этих разделах списками рерайт\копирайт не суть важно, главное чтобы уникальный текст был сделать нужно сегодня по результатам предложим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Придумать сценарий скринкаста (демонстрации сайта). В скринкасте нужно рассказать о преимуществах и плюсах продукта и его функциональности. длительность не более 2- 3х минут.
нужен текст сценария наложенный на видео. Зачитываете текст и параллельно щелкаете по сайту, комментируете (записывается в camtasia studio).
http://www.youtube.com/watch?v=SabSi2N5ToQ&feature=player_embedded
Позднее по этому сценарию все переснимут а текст перечитает актер.
сайт – программа родительского контроля
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