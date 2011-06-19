Три статьи на сайт о тканях

Доброго времени суток! Итак, требуется три статьи на сайт. Темы - итальянские ткани ; элитные ткани ; ткани оптом. По статье на каждую тему, по ~ 1800 знаков. ( напишите больше - обсудим ) В ...
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Здравствуйте.
Надо три статьи на сайт, по статье на темы: итальянские ткани, элитные ткани, рубашечные ткани. Каждая статья ~ 1800 знаков. Напишите больше - обсудим.
Смысл статей:
итальянские ткани ( традиции производства, передовой дизайн, исключительное качество, дизайнерские расцветки )
элитные ткани ( ткани для элитной одежды, для модельеров и ателье, престижность )
рубашечные ткани ( особенности тканей для рубашек )
сроки - чем раньше, тем лучше
цену - пишите
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