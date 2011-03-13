Нужна картинка для салона красоты - качество изображения и сюжет - как тут http://royalbeauty.ru/i/salon.jpg ( женщина в центре, человечки вокруг ( парикмахер, маникюр, педикюр и тп ) которые обслуживают даму из высшего света, по ...
- Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Надо три статьи на сайт, по статье на темы: итальянские ткани, элитные ткани, рубашечные ткани. Каждая статья ~ 1800 знаков. Напишите больше - обсудим. Смысл статей: итальянские ткани ( ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
Доброго времени суток! Итак, требуется три статьи на сайт. Темы - итальянские ткани ; элитные ткани ; ткани оптом. По статье на каждую тему, по ~ 1800 знаков. ( напишите больше - обсудим ) В ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется доработать компонент на виртуамарт, подбор товаров по параметрам с последующим выводом. Привести в требуемый вид. На теплотехнику необходимо будет по окончании этих работ еще два отдельных фильтра. первый фильтр http://www.vent-plus.ru/component/virtuemart/?page=shop.browse&category_id=10 ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется 50 статей на тему "ткани, пуговицы". Дизайнерские ткани европейского производства, для бальных и свадебных платьев, фурнитура - застежки, пуговицы, тесьма, ленты. Все - европейское. Статьи, новости, обзоры - в равной мере. Рерайт ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
На сайте в каталогах и страницах заменить старые фотографии на новые, соответствующие. Фотографии подписаны, подобраны по категориям. Количество - 221 штука. Сроки и цены в студию.Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется составить полное описание товаров из конкретных категорий. Каталог на сайте http://vent-plus.ru/ в соответствующих разделах Кондиционеры - 456 позиций Теплотехника - 379 позиций Описание требуется визуально в форме заполненной техническими ...Копирайтингнет заявокЗакрыт14 лет назад
Адрес сайта - http://starsstroy.ru/ Сайт находится в стадии дополнительной разработки и оформления. Имеется сайт строительной тематики, домену - три недели, основное направление - строительство загородных домов. Соответственно требуется "Продвижение сайта в топ 10 с ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $120
Необходимы два скрипта на joomla сайт. 1. Расчет мощности кондиционера по готовой формуле и подбором товара из каталога 2. Расширенный фильтр поиска товаров для виртуамарт по параметрамВеб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад