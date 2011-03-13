Замечательный, неординарный специалист, с творческим подходом и морем терпения. К поставленным задачам подошел ответственно и вдумчиво, учел все пожелания и даже больше. Добавил бонусы от себя. Дмитрий - на высоте! Рекомендую всем, как программиста. Кажется, нет задачи ему не под силам!