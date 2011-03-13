Geroeff

Сергей Geroeff

 
46 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Картинка для салона красоты

    Нужна картинка для салона красоты - качество изображения и сюжет - как тут http://royalbeauty.ru/i/salon.jpg ( женщина в центре, человечки вокруг ( парикмахер, маникюр, педикюр и тп ) которые обслуживают даму из высшего света, по ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Три статьи на сайт о тканях

    Здравствуйте. Надо три статьи на сайт, по статье на темы: итальянские ткани, элитные ткани, рубашечные ткани. Каждая статья ~ 1800 знаков. Напишите больше - обсудим. Смысл статей: итальянские ткани ( ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Три статьи на тему "ткани"

    Доброго времени суток! Итак, требуется три статьи на сайт. Темы - итальянские ткани ; элитные ткани ; ткани оптом. По статье на каждую тему, по ~ 1800 знаков. ( напишите больше - обсудим ) В ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка компонента на джумла для виртуамарта

    Требуется доработать компонент на виртуамарт, подбор товаров по параметрам с последующим выводом. Привести в требуемый вид. На теплотехнику необходимо будет по окончании этих работ еще два отдельных фильтра. первый фильтр http://www.vent-plus.ru/component/virtuemart/?page=shop.browse&amp;category_id=10 ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • 50 статей по ~ 1800 знаков

    Требуется 50 статей на тему "ткани, пуговицы". Дизайнерские ткани европейского производства, для бальных и свадебных платьев, фурнитура - застежки, пуговицы, тесьма, ленты. Все - европейское. Статьи, новости, обзоры - в равной мере. Рерайт ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Заменить фотографии на сайте

    На сайте в каталогах и страницах заменить старые фотографии на новые, соответствующие. Фотографии подписаны, подобраны по категориям. Количество - 221 штука. Сроки и цены в студию.

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Описание товаров в виртуамарт

    Требуется составить полное описание товаров из конкретных категорий. Каталог на сайте http://vent-plus.ru/ в соответствующих разделах Кондиционеры - 456 позиций Теплотехника - 379 позиций Описание требуется визуально в форме заполненной техническими ...

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Продвижение сайта в топ 10 с нуля по СЧ и НЧ

    Адрес сайта - http://starsstroy.ru/ Сайт находится в стадии дополнительной разработки и оформления. Имеется сайт строительной тематики, домену - три недели, основное направление - строительство загородных домов. Соответственно требуется "Продвижение сайта в топ 10 с ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • 2 Скрипта–модуля для joomla/виртуамарт

    $120

    Необходимы два скрипта на joomla сайт. 1. Расчет мощности кондиционера по готовой формуле и подбором товара из каталога 2. Расширенный фильтр поиска товаров для виртуамарт по параметрам

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

YaDvigayuRa
Ядвига 
46 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$11
10 баллов
14 лет назад
Три статьи на сайт о тканях
Очень приятный в общении заказчик - четкое Т.З., мгновенная оплата. Рекомендую!
Великолепно, нет слов) Я впечатлён! Очень быстро и очень интересно написанные тексты. Обращусь ещё не один раз, и всем советую.
Ответный отзыв
Dimogen
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$120
10 баллов
14 лет назад
2 Скрипта–модуля для joomla/виртуамарт
Joomla
Приятно было работать с данным заказчиком. Лоялен. Грамотно поставленное ТЗ. Оплата в срок. Всегда рад сотрудничеству с такими людьми!
Замечательный, неординарный специалист, с творческим подходом и морем терпения. К поставленным задачам подошел ответственно и вдумчиво, учел все пожелания и даже больше. Добавил бонусы от себя. Дмитрий - на высоте! Рекомендую всем, как программиста. Кажется, нет задачи ему не под силам!
Ответный отзыв