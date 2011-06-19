Глубокий рерайт статей мебельной тематики

Приветствую! Требуется рерайт описаний к фильмам, объем одного текста на выходе 500-600 знаков. Уникальность нужна 95-100% адекватной читабельности. На текущий момент готов список из 100 фильмов. Возможно долгосрочное сотрудничество. Сроки не горят, но желательно уложиться в неделю. Оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго.
Имеются статьи (порядка 50) мебельной тематики (1-2 тысячи знаков) требуется выполнить глубокий, качественный рерайт.
Указывайте цену за 1000 знаков без пробелов.
Высокая цена - идет лесом.
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