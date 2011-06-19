Подбор и рерайт по мебельной тематике

Доброго!

Требуется найти и выполнить рерайт вопросов/ответов по мебельной тематике. Всего требуется для начала 100 вопросов и развернутых ответов для них. Ищите вопросы самостоятельно и ответы на них тоже. Как правило где есть вопрос там уже есть ответ на него, остается только выполнить глубокий рерайт. Вопросы общие, а не о какой-то фирме или о конкретном изделии. Указывайте цену за 1000 знаков без учета пробелов.

Пример ниже.

Вопрос:

Как ухаживать за мебелью для ванных комнат?

Ответ:

Для увеличения срока службы изделий и сохранения привлекательного заводского внешнего вида необходимо обеспечить правильный уход за изделием, а именно: Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью (фланель, миткаль). Полированные или лакированные поверхности мебели для ванной комнаты рекомендуется протирать освежающими составами, предназначенными специально для мебели. Протирку зеркал в ванной комнате следует производить мягкой тканью. Для удаления загрязнений с зеркал рекомендуется применять специальные жидкости. После протирки поверхности мебели, фурнитуру (ручки, петли) необходимо протереть мягкой сухой тканью. Не допускается применение соды, порошков и пасты, не предназначенных для ухода за мебелью.