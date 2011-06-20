Написание статьи для рассылки

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Каждую неделю, с помощью электронной почты, потенциальные и постоянные подписчики журнала "ОТЕЛЬЕР&РЕСТОРАТОР" будут бесплатно получать письма содержащие новости отельно - ресторанного бизнеса.
В нашей базе данных более 7 тысяч действующих электронных адресов директоров отелей и ресторанов.
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