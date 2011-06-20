Написание статьи для рассылки

КопирайтингЗакрыт7 заявок182 просмотра
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Нужно написать статью под данную рассылку. Статья о телевизорах для гостиниц таких брендов как ad notam и videotree.

Информацию можно взять с сайтов:

www.ad-notam.com.ua

www.videotree.com

www.ad-notam.com

www.aquatelevision.com.ua

Нужно написать про актуальность данного вопроса связать с евро 2012 возможно, а также чтобы для читателей этой статьи она была действительно интересна. Целевая аудитория то есть КТО ЯВЛЯЮТСЯ читателями описана ниже. Связать с инновациями и современными новинками в обычных и vip номерах.

Информация для чего пишется статья:

Каждую неделю, с помощью электронной почты, потенциальные и постоянные подписчики журнала "ОТЕЛЬЕР&РЕСТОРАТОР" будут бесплатно получать письма содержащие новости отельно - ресторанного бизнеса.

В нашей базе данных более 7 тысяч действующих электронных адресов директоров отелей и ресторанов.

В контексте полезной информации для отельеров и рестораторов, написанной главным редактором издания "ОТЕЛЬЕР&РЕСТОРАТОР", в течении одного дня Вы сможете оповестить о новинках своей компании все отели и крупнейшие рестораны Украины.

12 лет назад
Enigmochka
Юлия 
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 отзывов
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