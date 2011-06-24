Статьи для продвижения

КопирайтингЗавершен6 заявок295 просмотров
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Необходимо подговить 2 статьи для размножения, тематика растениеводство и ремонт ноутбуков/комплектующие для ноутбуков. объём 3 тысячи знаков

12 лет назад
dikon
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
BlueMoon
Наталия 
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$54
3 дня
Приятный в общении человек, и как работник относиться к тому типу за которым не надо 10 раз перепроверять каждую мелочь в работе. Спасибо за сотрудничество.
Алексей очень четко формулирует задание. Приятный в общении человек. Работу оплачивает мгновенно. С таким человеком приятно работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Огромное спасибо! Рекомендую всем.
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