BlueMoon

Наталия BlueMoon

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Ценю время и доверие заказчика. Предпочитаю честные партнерские отношения

Здравствуйте, уважаемый посетитель моего профиля!

Если Вы попали сюда, значит Вас заинтересовала моя кандидатура для сотрудничества в роли копирайтера.

Я всегда рада новым заказам от своих постоянных заказчиков или людям, пришедшим от них по рекомендации.

Если Вы обращаетесь ко мне впервые, то я предполагаю, что Вы знаете чего хотите и сможете правильно сформулировать задание.

За отзывами особо не гоняюсь, поэтому их у меня не много. Если у меня достаточно работы, то я аккаунт не покупаю, поэтому нет возможности принять заявку, но она может быть рассмотрена в индивидуальном порядке. Со многими постоянными клиентами работаю без открытия проектов.

Людям, которые считают, что фрилансер вынужден работать, чтобы заработать на кусок хлеба, прошу не обращаться. Также не работаю с теми, кто считает, что на веблансе нет специалистов или уменьшительно относится к людям другой национальности.

Всегда готова обсудить детали заказа, в скайпе и в аське бываю каждый день. По натуре сова, поэтому не удивляйтесь, если в первой половине дня меня не будет. Я часто работаю ночью.

Работаю не на количество знаков в день, а на качество текста. Копирайтер с 2007 года, предпочтение отдаю долгосрочному сотрудничеству и хорошим ценам.

    Продающие тексты

    SEO-оптимизированные тексты

    шаблоны под размножение

    тексты объявлений для Яндекс Директа

    авторские статьи

    анкоры

    глубокий рерайт текстов

Закончила курсы по компьютерной графике и web-дизайну.

Образование высшее педагогическое. Закончила медицинские курсы.

Есть солидный опыт работы в учебных заведениях.

Занимаюсь развитием собственного сайта. Работаю с WordPress.

К работе отношусь ответственно. Люблю работать по выходным и в вечерне-ночное время. Работаю каждый день по 6-8 часов за исключением форс-мажорных ситуаций. Иногда и больше. Под работой также подразумеваю повышение своих профессиональных навыков.

Мое портфолио на другом ресурсе http://advego.com/profile/Hotbrain/

Развиваю собственный блог http://sellcontent.ru, но из-за нехватки времени он наполняется пока медленно :).

Отзывы заказчиков

IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$2
10 баллов
9 лет назад
Заполнение форума темами и сообщениями
всё как надо
Отличный заказчик. Очень порядочный и отзывчивый человек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
bndr
51 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
10 статей для Миралинкс
Мегаклассный копирайтер. рекомендую всем
Отлично сформулированная задача, оплата в срок. Всем рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Noxonius
Макс 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется написать и размножить небольшие тексты.
Рекомендую! Все выполнено качественно и быстро. Спасибо.
Отличный заказчик и приятный в общении человек. Оплата незамедлительная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Tatamatory
Татьяна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
5 различных тем
Обращайтесь к Наталье! Работа выполнена на самом профессиональном уровне и с молниеносной скоростью. Всем рекомендую.
Задание поставлено четко и понятно, Татьяна всегда на связи, оплата очень быстрая. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
detroy
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$17
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг текста
Рерайт выполнила очень качественно и оперативно, всегда на связи, рекомендую!
Четко поставленное задание, заказчик всегда на связи, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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Копирайтинг
21 отзыв(-1)
от $2
от 1 дня
#153
Наполнение сайтов
4 отзыва
от $2
от 1 дня
#150
Стихи, Песни и Проза
1 отзыв
от $5
от 2 дней
#40
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#808
Переводы
нет отзывов
от $3
от 1 дня
#7996