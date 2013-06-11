Ценю время и доверие заказчика. Предпочитаю честные партнерские отношения

Здравствуйте, уважаемый посетитель моего профиля!

Если Вы попали сюда, значит Вас заинтересовала моя кандидатура для сотрудничества в роли копирайтера.

Я всегда рада новым заказам от своих постоянных заказчиков или людям, пришедшим от них по рекомендации.

Если Вы обращаетесь ко мне впервые, то я предполагаю, что Вы знаете чего хотите и сможете правильно сформулировать задание.

За отзывами особо не гоняюсь, поэтому их у меня не много. Если у меня достаточно работы, то я аккаунт не покупаю, поэтому нет возможности принять заявку, но она может быть рассмотрена в индивидуальном порядке. Со многими постоянными клиентами работаю без открытия проектов.

Людям, которые считают, что фрилансер вынужден работать, чтобы заработать на кусок хлеба, прошу не обращаться. Также не работаю с теми, кто считает, что на веблансе нет специалистов или уменьшительно относится к людям другой национальности.

Всегда готова обсудить детали заказа, в скайпе и в аське бываю каждый день. По натуре сова, поэтому не удивляйтесь, если в первой половине дня меня не будет. Я часто работаю ночью.

Работаю не на количество знаков в день, а на качество текста. Копирайтер с 2007 года, предпочтение отдаю долгосрочному сотрудничеству и хорошим ценам.

Продающие тексты SEO-оптимизированные тексты шаблоны под размножение тексты объявлений для Яндекс Директа авторские статьи анкоры глубокий рерайт текстов

Закончила курсы по компьютерной графике и web-дизайну.

Образование высшее педагогическое. Закончила медицинские курсы.

Есть солидный опыт работы в учебных заведениях.

Занимаюсь развитием собственного сайта. Работаю с WordPress.

К работе отношусь ответственно. Люблю работать по выходным и в вечерне-ночное время. Работаю каждый день по 6-8 часов за исключением форс-мажорных ситуаций. Иногда и больше. Под работой также подразумеваю повышение своих профессиональных навыков.

Мое портфолио на другом ресурсе http://advego.com/profile/Hotbrain/

Развиваю собственный блог http://sellcontent.ru, но из-за нехватки времени он наполняется пока медленно :).