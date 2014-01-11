Необходим рерайт 19,5К текста, тематика товары для туризма, полимерная глину. Уникальность по текст.ру не ниже 90%
- $20Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $24
Необходим рерайт 23,5К без пробелов, тематика товары для туризма, полимерная глина, уникальность больше 95% по http://text.ru/Завершен9 лет назад
Необходимо сделать рерайт 30000 без пробелов, тематика "услуги эвакуатора", уникальность по text.ru не ниже 90% каждой статьиЗавершен9 лет назад
- $11
Нужен рерайт на тему полимерная глинаЗавершен9 лет назад
- $40
Нужен рерайт 40К текста, тематика "полимерная глина"Завершен9 лет назад
Необходимо написать статью на для интернет-магазин на тему "вафельные картинки" пример статьи: http://karamelia.com.ua/catlog/modekor/vafelyniy-dekor12465/ но нужно больше написать о самих картинка чем о геле или размерах.Завершен9 лет назад
- $28
Необходим рерайт 28 000 символов, тематика рукоделияЗавершен10 лет назад
- $24
Необходим рерайт 24000 текста тематика кондитерские товарыЗавершен10 лет назад
- $40
необходим рерайт 40 000 символов, тематика вышивкаЗавершен10 лет назад
- $14
Рерайт 14 000 текста тематика кондитерские товарыЗавершен10 лет назад
- $40
Необходим рерайт 40 000 символов без пробелов, тематика кондитерские товары и мобильные аксессуарыЗавершен10 лет назад
- $27
Необходим рерайт 27000 текста, тематика кондитерские товары.Завершен10 лет назад
- $32
Необходим рерайт 31000 символов без пробелов, тематика кондитерские товарыЗавершен10 лет назад
Необходим рерайт 17 000 символов, в основном статьи кошельки, есть 2 статьи о тортахЗавершен11 лет назад
необходим рерайт 54 000 символов на тему "грузоперевозки по Одессе"Завершен11 лет назад
Нужен рерайт 150 000 символов тематика медицинская, желательный опытЗавершен11 лет назад
- $20
Необходим рирайт 24К текста на тему: "изготовление печатей и штампов", а так же "Торты на заказ"Завершен11 лет назад
необходим рерайт статей на тему "Изготовление печатей"Завершен11 лет назад
необходим рерайт мелких статей по 300-800 символов, тематика пневматические винтовки, всего текста 24К.Завершен11 лет назад
Наполнение интернет-магазина спортивных товаров, необходимо наполнить 50 товаров, 4 грн за 1 товарНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад