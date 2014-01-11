detroy

Саша Скрипар detroy

 
35 летУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Рерайт текста 30000 без пробелов
Отличный заказчик! Четкое тз и быстрая оплата! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Очень доволен рерайтом и сотрудничеством. Надежда всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Необходим рерайт 19,5К текста
Огромное удовольствие работать с такими заказчиками! Спасибо за интересное задание, мгновенную проверку и оплату.
Очень доволен рерайтом! Уникальность 100% + хорошая читабельность. Рекомендую!
Ответный отзыв
melpomene
Алиса 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Необходим рерайт 23,5К
Замечательный заказчик, оплата моментальная. Спасибо за приятное сотрудничество!
Работой очень доволен! Все очень быстро и оперативно! Рекомендую
Ответный отзыв
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$11
10 баллов
9 лет назад
Рерайт 10,5К
Все быстро и легко. Приятно работать с Александром.
Очень доволен сотрудничеством. Как всегда качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Нужен рерайт 40к текста
Хороший заказчик и просто добропорядочный человек. Александр всегда онлайн, не теряется (как большинство) и во время переводит финансы на счет. Рекомендую.
Очень понравилось сотрудничать с Оксаной! Всегда на связи. Работу выполнила очень качественно. Рекомендую!
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