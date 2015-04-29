Необходим рерайт 19,5К текста

Форум автомобильно-бытовой тематики. Был закрыт длительное время. Сейчас есть необходимость в его реанимации. Созданы основные разделы и подразделы (возможно создание других веток). Нужно зарегистрироваться под несколькими никами и создать активность. Объявления ...