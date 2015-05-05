10 статей строительной тематики на 30000 збп

Нужно 10 статей - описания услуг строительной компании (доставка песка, вывоз строительного мусора, аренда спецтехники и т.п.).

Каждая статья примерно 2800-3000 збп.

Сроки 1-2 дня.

Могу оплатить за все 1000 руб.

Без воды, без ошибок. По делу рассказать обо всех преимуществах компании. Чтобы читатель сразу понял, что нужно покупать и заказывать именно здесь. Текст должен легко читаться.

Добавить ключи в нужном количестве (пришлю).

Ключи добавляем естественно, можно склонять. Всего около 3–5 ключей на каждый текст, первый ключ — не менее 3 раз, остальные по 1–2 раза.

Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте не менее 3–4 подзаголовков (первый ключ обязательно должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы.

Уникальность от 90% по text.tu.

Если с кем раньше работал - плюс.

Оплата по факту Вебмани.