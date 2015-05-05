10 статей строительной тематики на 30000 збп

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок255 просмотров

Нужно 10 статей - описания услуг строительной компании (доставка песка, вывоз строительного мусора, аренда спецтехники и т.п.).

Каждая статья примерно 2800-3000 збп.

Сроки 1-2 дня.

Могу оплатить за все 1000 руб.

Без воды, без ошибок. По делу рассказать обо всех преимуществах компании. Чтобы читатель сразу понял, что нужно покупать и заказывать именно здесь. Текст должен легко читаться.

Добавить ключи в нужном количестве (пришлю).

Ключи добавляем естественно, можно склонять. Всего около 3–5 ключей на каждый текст, первый ключ — не менее 3 раз, остальные по 1–2 раза.

Текст должен быть нормально оформлен: в каждом тексте не менее 3–4 подзаголовков (первый ключ обязательно должен входить в любой из подзаголовков), текст разбит на абзацы.

Уникальность от 90% по text.tu.

Если с кем раньше работал - плюс.

Оплата по факту Вебмани.

10 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

IrenaL
59 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Тексты были подготовлены в полном объеме, могу рекомендовать как качественного и недорогого копирайтера.
Очень приятно и комфортно было работать. Рекомендую!!

Заявки фрилансеров

IrenaL
59 лет
10 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Все о заработке с Орифлейм

    Нужно написать 3 уникальные статьи(копирайт!!!)ТЕМЫ: 1) Все о заработке с Орифлейм.2 )Бизнес-возможности с Орифлейм.3) Почему Орифлейм?. Текст,должен быть без ошибок,составленный грамотным языком для ЛЮДЕЙ. 1 статья = 2500-3000 знаков.Статьи должны быть логически завершенными и представлять ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Медицинские тексты

    Написать серию текстов медицинской тематики с упоминанием заданных ключевых слов. Оплата по факту выполнения (можно после каждого текста), 40р/1000 збп. Нужны осмысленные тексты без воды

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт англ статей

    Оплата — не больше 2$ (кто согласится на меньшую оплату, походу и будет выбран исполнителем) ПРимер текста в приложении. Объем на перспективу — 50 статей Сейчас начинаем с 5 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • 2 обзора на тему SkyForge Online (MMORPG)

    Необходимо написать 2 обзора на тему SkyForge Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 2 обзора на тему Archeage Online (MMORPG)

    Необходимо написать 2 обзора на тему Archeage Online (MMORPG) по 1500 зн. (1 - положительный, 2 - отрицательный). Оплата: 120-150 руб/1000зн. Сроки и аванс по договоренности.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад